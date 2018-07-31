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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

Убийство активиста Виталия Олешко "Сармата": обнародованы первые фото с места преступления (18+)

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Как утверждают очевидцы и близкое окружение, активиста и бывшего бойца Виталий Олешко с позывным "Сармат" был убит цинично выстрелом в спину и в присутствии не только его родных, но и друзей. Преступление произошло во дворе отеля, которым владел и в котором проживал погибший.

24 канал сообщал, что 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат".

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Как утверждает фотограф Денис Тарановский, который одним из первых прибыл на место инцидента, мужчину убили выстрелом в спину из двуствольного ружья: стрелял неизвестный, передает ТСН.

"Это произошло, когда он заходил во двор отеля, где проживает и которым владеет. И после того, как он зашел во двор, кто с улицы выстрелил ему в спину", – говорит фотограф со ссылкой на свидетельства очевидцев.

По словам одного из друзей погибшего Виталия Косенко, Олешко был убит в то время, когда рядом находились жены и друзья.

"Еще 2 часа назад был живым Виталий Олешко ("Сармат"), доброволец, прошедший Иловайск и российский плен. Убийца демонстративно застрелил Виталия из ружья, в присутствии жены и друзей", – отметил он.

Напомним, журналист Юрий Бутусов предполагает, что преступление мог заказать нардеп от группы "Воля народа" Александр Пономарев. В частности, у него с "Сармат" был длительный конфликт. Впоследствии он сообщил, что правоохранителям удалось задержать группу четырех предполагаемых убийц Олешко.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Убийство Виталия Олешко "Сармата" Фотоновости Бердянск
Источник: 24 Канал
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