Вбивство активіста Віталія Олешка "Сармата": оприлюднено перші фото з місця злочину (18+)

Як переконують очевидці та близьке оточення, активіста та колишнього бійця Віталія Олешка з позивним "Сармат" було вбито цинічно пострілом у спину та за присутності не лише його рідних, а й друзів. Злочин стався на подвір'ї готелю, яким володів і в якому проживав загиблий.

24 канал повідомляв, що 31 липня у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат".

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Як переконує фотограф Денис Тарановський, який одним із перших прибув на місце інциденту, чоловіка вбили пострілом у спину з двоствольної рушниці: стріляв невідомий, передає ТСН.

"Це сталося, коли він заходив до подвір'я готелю, де проживає та яким володіє. І після того, як він зайшов на подвір'я, хтось із вулиці зробив постріл йому в спину", – каже фотограф з посиланням на свідчення очевидців.

За словами одного із друзів загиблого Віталія Косенка, Олешка було вбито у той час, коли поряд перебували дружини та друзі.

"Ще дві години тому був живим Віталій Олешко ("Сармат"), доброволець, що пройшов Іловайськ і російський полон. Вбивця демонстративно застрелив Віталія з рушниці, за присутності дружини та друзів", – зазначив він.

Нагадаємо, журналіст Юрія Бутусов припускає, що злочин міг замовити нардеп від групи "Воля народу" Олександр Пономарьов. Зокрема, у нього із "Сарматом" був тривалий конфлікт. Згодом він сповістив, що правоохоронцям вдалося затримати групу чотирьох імовірних убивць Олешка.