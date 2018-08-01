Підготовка вбивства "Сармата" та хто його скоїв: поліція оприлюднила висновки

Вбивство активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат" скоїв учасник конфлікту на Донбасі, але він діяв не один: йому могла допомагати людина із судимостями. Також задля скоєння злочину зловмисники підготували дві машини, одна з яких була із єврономерами.

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Сергій Комісаров під час брифінгу, передає Укрінформ.

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"Скоїв злочин АТОвець. Може, вони на полі бою зустрічалися, і в них були непримиримі претензії... Ми відпрацюємо всі версії. Організована злочинна група готувалася до операції. Було підготовлено зброю. Придбано автівку, так звану євробляху, з тим, щоби її можна потім було покинути або знищити. Ще було задіяно машину з запорізькими номерами", – зазначив він.

За словами Комісарова, саме останній автомобіль бачили на місці злочину за добу до трагедії, що свідчить про те, що за Олешком спостерігали.

"Взагалі, члени ОПГ приїхали в Бердянськ за дві доби до вбивства. Нам дуже пощастило, що в Бердянську є камери спостереження. Завдяки ним ми знаємо, як пересувалися підозрювані", – підкреслив ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Він також зазанчив, що підозрюваних, які пересувалися автівкою, зупинили та ідентифікували на першому блокпосту, і лише на другому — затримали.

"Їх ідентифікували та пропустили. Ми не знали, наскількі вони є озброєними, тому повинні були підготувати наших хлопців, щоб не потрапити в халепу. І вже на другому блокпосту машину затримали", – каже він.

Крім того, Комісаров додав, що усім затриманим вручено підозри: серед них є чоловік з судимостями.