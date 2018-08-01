Вбивство "Сармата": у Запоріжжі вшанували пам'ять загиблого

"Сармата", Віталія Олешка, учасника бойових дій на Донбасі, якого вбили напередодні, вшанували пам'яттю під час акції на майдані Героїв Революції гідності у Запоріжжі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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До пам’ятника Героям Революції принесли квіти та фотографію "Сармата", а також вшанували Віталія Олешка хвилиною мовчання.

Один із учасників акції Олексій Швачко наголосив, що "вимога завжди у всіх була одна, законна – провести об’єктивне розслідування і виявити всіх винних".

Щоб вони понесли відповідне покарання, бо одна людина натиснула на курок, а інша – сказала на нього натиснути. Всі слідкують, всі дивляться, чим це закінчиться, що скаже поліція, що на це відповість влада. Всі хочуть об’єктивного, чесного розслідування,

– сказав учасник акції Олексій Швачко.



У Запоріжжі вшанували пам'яттю "Сармата"/ фото "Радіо Свобода"

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". Згодом у поліції повідомили про затримання п'яти осіб, які можуть бути причетними до вбивства. За словами журналіста Юрія Бутусова, злочин міг замовити нардеп від групи "Воля народу" Олександр Пономарьов.

Начальник Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Сергій Комісаров під час брифінгу розповів, що вбивство активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат" скоїв учасник конфлікту на Донбасі, але він діяв не один: йому могла допомагати людина із судимостями. Також задля скоєння злочину зловмисники підготували дві машини, одна з яких була із єврономерами.