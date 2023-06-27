Убрать Пригожина не так просто: Жданов объяснил его роль для России

Пригожин остановил свой "мятеж" и отправился в Беларусь. Есть предположение, что там его могут убрать, однако на нем связаны некоторые важные для России процессы.

Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. О том, что говорят о Пригожине в Беларуси можно прочитать здесь.

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Пригожин забирает очень много техники

Жданов рассказал, что никто не даст Пригожину унести столько техники. Глава ЧВК "Вагнера" говорил, что у него 1700 единиц техники. Это огромный удар по боеспособности русской армии. Кстати, сейчас в лагеря "вагнеровцев" могут наведываться российские регулярные войска и отбирать оружие.

Путин и российская система не простят таких вещей. Вот в этом вопросе "русские не сдаются" точно. Путин будет готовить месть, в этом нет никаких сомнений. Месть в этом случае действительно будет страшной. Поэтому в Беларуси ему не спрятаться.

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На Пригожине завязаны некоторые процессы

Военный эксперт отметил, что убрать Пригожина россиянам все-таки будет непросто. На нем связаны некоторые важные для Кремля процессы. В частности, бриллианты, золото и другие полезные ископаемые в Африке. Также им пользоваться и Лукашенко.

В частности, белорусскому диктатору могут понадобиться связи Пригожина в Китае, чтобы еще больше наладить отношения там. Поэтому определенное влияние Пригожина все же сохраняется и интересно будет наблюдать, что будет происходить дальше.

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