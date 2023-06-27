Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Про те, що кажуть про Пригожина в Білорусі можна прочитати тут.
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Пригожин забирає дуже багато техніки
Жданов розповів, що ніхто не дасть Пригожину забрати стільки техніки. Очільник ПВК "Вагнера" говорив, що в нього 1700 одиниць техніки. Це величезний удар по боєздатності російської армії. До речі, нині в табори "вагнерівців" можуть навідуватись російські регулярні війська і відбирати зброю.
Путін і російська система не пробачають таких речей. Ось у цьому питанні "рускіє не здаються" точно. Путін готуватиме помсту, в цьому немає ніяких сумнівів. Помста в цьому випадку дійсно буде страшною. Тому в Білорусі йому не сховатись.
Жданов пояснив роль Пригожина для Росії: дивіться відео
На Пригожині зав'язані деякі процеси
Військовий експерт зазначив, що прибрати Пригожина росіянам усе ж буде непросто. На ньому зав'язані деякі важливі для Кремля процеси. Зокрема, діаманти, золото й інші корисні копалини в Африці. Також ним користуватись і Лукашенко.
Зокрема, білоруському диктатору можуть знадобитись зв'язки Пригожина в Китаю, аби ще більше налагодити стосунки там. Тому певний вплив Пригожина все ж зберігається, й цікаво буде спостерігати, що відбуватиметься далі.
Пригожин у Білорусі: останні новини
- Цілком імовірно, що Пригожин може опинитись у Білорусі. Однак на думку Івана Преображенського, інших "вагнерівців" Лукашенко не прийме.
- Є 2 варіанти, навіщо Лукашенко прийняв у себе Пригожина. Він може використати його зв'язки в Африці або ж відправити його тренувати білоруських військових.
- "Вагнерівці" в Білорусі не нестимуть загрози Україні. Піхотинці в кількості 8 тисяч не складають проблему.