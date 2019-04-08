Убытки от "аннексии Крыма Украиной": в России всерьез взялись за подсчеты

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам помочь рабочей группе Госдумы РФ с подсчетами убытков, которые якобы понес Крым, 23 года будучи украинской территорией.

24 канал сообщал, что в конце марта в Госдуме РФ удивили новым заявлением относительно аннексированного Крыма. Так, российские депутаты заявили, что это Украина осуществляла "аннексию полуострова в течение 23 лет", поэтому РФ собирается оценить ущерб, якобы нанесенный экономике Крыма.

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В Украине на очередную провокацию России тогда отреагировал министр иностранных дел Павел Климкин. Заявление россиян он назвал очередным кризисом жанра и намекнул: в таком случае украинцы могут требовать компенсации за несколько веков русской оккупации. На этом, казалось, история должна была бы закончиться.

Однако 8 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам оказать поддержку деятельности рабочей группе Госдумы по оценке ущерба Крыму за годы его пребывания в составе Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Поддержка главы кабмина, уверен, повлияет на уровень отношения к этим вопросам и, соответственно, на качество экспертизы. Прямо на встрече Дмитрий Медведев обратился, в частности, к главе Минфина с просьбой помогать нам,

– рассказал депутат Госдумы Иван Мельников.

По его словам, также была достигнута договоренность "подключать подведомственные правительству ВУЗы при необходимости".

"На конкретные заседания рабочей группы по этому вопросу мы будем приглашать специалистов в Госдуму", – добавил Мельников.

Отметим, что в марте прошла пятая годовщина аннексии Крыма Россией. По этому случаю полуостров посетил президент РФ Владимир Путин. В МИД Украины на это отреагировали нотой протеста. В России этот документ даже не рассмотрели, а вернули украинским дипломатам, предложив признать Крым российским.

Как РФ аннексировала украинский Крым?

В феврале 2014 года россияне завели в Крым "зеленых человечков". Пользуясь нестабильной ситуацией в Украине, российские военные взяли полуостров под контроль (с 20 февраля). 16 марта 2014 года россияне провели "референдум" относительно статуса полуострова. Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования. 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.



Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь в то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.