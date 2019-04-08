Збитки від "анексії Криму Україною": у Росії серйозно взялися за підрахунки

Російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв доручив профільним міністерствам допомогти робочій групі Держдуми РФ у підрахунках збитків, які начебто поніс Крим, 23 роки будучи українською територією.

24 канал повідомляв, що наприкінці березня у Держдумі РФ здивували новою заявою щодо анексованого Криму. Так, російські депутати заявили, що це Україна здійснювала "анексію півострова протягом 23 років", тому, РФ збирається оцінити збиток, нібито завданий економіці Криму.

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В Україні на чергову провокацію Росії тоді відреагував міністр закордонних справ Павло Клімкін. Заяву росіян він назвав черговою кризою жанру й натякнув: у такому разі, українці можуть вимагати компенсації за кілька століть російської окупації. На цьому, здавалося, історія мала б закінчитись.

Проте 8 квітня прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв доручив профільним міністерствам надати підтримку діяльності робочій групі Держдуми з оцінки збитків Криму за роки його перебування у складі України. Про це інформує ТАСС.

Підтримка глави кабміну, впевнений, вплине на рівень відношення до цих запитань і, відповідно, на якість експертизи. Прямо на зустрічі Дмитро Медведєв звернувся, зокрема, до глави Мінфіну з проханням допомагати нам ", розповів депутат Держдуми Іван Мельников.

За його словами, також була досягнута домовленість "підключати підвідомчі уряду ВНЗ при необхідності".

"На конкретні засідання робочої групи щодо цього питання ми будемо запрошувати фахівців в Держдуму", – додав Мельников.

Зазначимо, що у березні минула п’ята річниця анексії Криму Росією. З цієї нагоди півострів відвідав президент РФ Володимир Путін. У МЗС України на це відреагували нотою протесту. У Росії цей документ навіть не розглянули, а повернули українським дипломатам, запропонувавши визнати Крим російським.

Як РФ анексувала український Крим?У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків". Користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого). 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування. 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.



Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.