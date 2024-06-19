Убытков на несколько миллионов, – руководитель института во Львове оценил последствия атаки "Шахедами"

В ночь на 19 июня в результате российской дроновой атаки повреждено помещение Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок во Львове.

Об этом рассказал директор научно-исследовательского института Владимир Стибель. По его словам, такой институт является одним на всю Украину. Он выполняет функции института, регистрации, перерегистрации и внесения изменений в препараты, которые заходят на рынок Украины из-за рубежа, а также от ветеринарных фирм нашего государства.

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Какой ущерб нанес удар

Он рассказал, что в результате удара полностью уничтожено левое крыло здания, где располагались кабинеты, рабочие места людей, архив из досье на все препараты, поступающие из разных стран мира на рынок Украины.

Здесь было агентство института, которое как раз занималось этой хлопотной работой о предоставлении разрешения на регистрацию/перерегистрацию ветеринарных препаратов на рынке Украины. Я думаю, что ущерб нанесенный "Шахедом", оценивается в несколько миллионов гривен,

– объяснил Стибель.

В настоящее время в здание прекратили подачу газа и воды. На месте будет работать комиссия, чтобы оценить ущерб и сколько времени нужно на восстановление помещения.

По словам руководителя Владимира Стибеля, травмированных в институте нет, людей в то время на работе не было. В то же время мэр города Андрей Садовый в эфире телемарафона озвучил несколько большую сумму ущерба.

"Там ущерб очень велик, там согласно предварительным подсчетам, более 20 миллионов гривен", – сообщил он.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки пострадал Научно-исследовательский институт во Львове. По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в результате падения обломков БПЛА разрушена крыша, стены и перекрытия 2 этажа здания.