Лукашенко понимает нынешнюю позицию Украины, поэтому уже затеял новую игру, – Гудков

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается играть на несколько фронтов. Он ведет политику, которая поняла только ему самому.

Об этом 24 Каналу рассказал Геннадий Гудков – российский оппозиционный политик. По его словам, деятельность главы белорусского народа закончится плачевно.

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Какая тактика у Лукашенко

Геннадий Гудков объяснил, что Лукашенко менее опасен, чем президент России Владимир Путин.

"Не таков он агрессор с внешней точки зрения. Свой народ он там плющит, колбасит, сажает, удручает", – подчеркнул он.

По его мнению, пока Лукашенко "никуда не лезет", санкции против него немного мягче, чем против российского руководства.

Лукашенко всегда играл на несколько фронтов, он всегда лавировал среди всех огней. И этим продолжает заниматься и в своей сознательной жизни на протяжении последнего десятилетия,

– рассказал оппозиционер.

К тому же самопровозглашенный президент Беларуси не любит, когда ему мешают.

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Значение смерти Владимира Макея в политике Лукашенко

Ярким примером этого является загадочная и внезапная смерть белорусского министра иностранных дел Владимира Макея. Она порождает конспиративные разные догадки, теории.

"А чем занимался Макей? Он занимался как раз вторым фронтом, если можно так выразиться. Он налаживал контакт с Западом. Это был такой фронт мира", – подчеркнул Гудков.

По его словам, у Макея это достаточно хорошо получалось. Как свидетельство – реакция Запада. В частности, там полагали, что можно попытаться договариваться с Лукашенко.

Эта деятельность Макея раздражала Путинский режим и его свита. Они какими словами только его не называли. И там хороших слов не было,

– подчеркнул он.

Оппозиционер добавил, что, отталкиваясь от преждевременной смерти своего министра иностранных дел, Лукашенко, вероятно, придумал какую-то другую игру.

"В этот раз, разыгрывая карту, он понимал, что Украина – фронтмен западной коалиции", – рассказал он.

Таким образом, Александр Лукашенко постоянно говорил о единстве белорусского и украинского народов, желании подписать пакт о ненападении, пытаясь таким образом разозлить Путина.

Что произойдет с Лукашенко

Геннадий Гудков объяснил, что у Лукашенко могли возникать разные мнения относительно этой ситуации.

"Путин, я сейчас подпишу пакт о ненападении. Я же тебя прошу не полтора миллиарда дать, а два с половиной, а ты мне не даешь. Я еще тогда акт посмотрю, возможно, там дадут", – сосредоточил внимание он.

По мнению оппозиционера, в целом игра Лукашенко построена на двух началах.

"У него две мамы – и там, и там он успевает", – посмеялся он.

Однако такая игра однозначно не будет выигрышной Лукашенко.

Я думаю, что это плохо кончится для Лукашенко. Просто еще не пришло время,

– подчеркнул он.

Гудков добавил, что судное время для самопровозглашенного президента Беларуси уже скоро придет.

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