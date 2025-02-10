"Путин уже давно пытается": в разведке прокомментировали реальность втягивания Беларуси в войну

Президент Зеленский ранее сообщал, что весной или летом возможно втягивание Беларуси в войну – Путин хочет там разместить свои войска. В украинской разведке прокомментировали, реальна ли такая возможность.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в выпуске "Дайджеста Блауша".

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Путин давно пытается втянуть Беларусь в войну

Юсов отметил, что Украина готова к любому развитию событий со стороны Беларуси.

Волноваться не стоит, нужно готовиться. И такая подготовка проводилась и проводится и на земле, что касается наших сил безопасности и обороны, и другими силами и средствами. В частности, и главным управлением разведки,

– сказал спикер ГУР.

Он отметил, что Путин уже давно пытается втянуть Беларусь в прямые военные действия против Украины, но это у него еще не удалось.

Так, в начале полномасштабного вторжения Лукашенко позволил российским войскам использовать свою территорию, но "дальше дело не идет".

"И это не означает, что нам нужно расслабляться. Нет, просто мы констатируем, что это не новые какие-то вещи, такое уже было. А то, что путинская Россия – это угроза безопасности не только для Украины, и война ведется не только против Украины. Это угроза для Европы и всего мира. Это уже факт", – подчеркнул Юсов.

К тому же враг работает на разных направлениях. В частности, хакерская атака и закрытие "Беларуского Гаюна" этому пример.

"Киберпространство давно превратилось также в поле боя, и агрессор тратит огромные ресурсы для того, чтобы проводить операции и против Украины и против наших партнеров. А иногда даже и против собственных союзников", – резюмировал спикер ГУР.