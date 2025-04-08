Это противоречит миротворческим заявлениям Пекина, – СНБО о пленных китайцах
- Китайские военные, вероятно, участвуют в войне в Украине в составе российской армии, что противоречит миротворческим заявлениям Пекина.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил необходимость реагирования на эту ситуацию.
Участие китайских военных в составе российской армии на войне в Европе, на территории Украины, противоречит официальным миротворческим заявлениям Пекина, которые неоднократно звучали ранее.
Соответствующее заявление во вторник, 8 апреля сделал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, передает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.
Смотрите также Наши военные взяли в плен двух граждан Китая, – Зеленский
Как на участие китайцев реагируют в СНБО
Украинский чиновник отметил, что необходимо реагировать на участие китайских военных в войне, как на это раньше реагировала Индия в отношении их граждан. По его словам, эта ситуация противоречит публичным заявлениям Пекина.
Китайские военные находятся на суверенной территории Украины в составе российских оккупационных войск, а Китай публично поддерживает территориальную целостность нашего государства,
– написал он.
К слову, Министерство иностранных дел Украины, по словам Андрея Сибиги, уже вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан этой страны в войне на стороне России для объяснений такой ситуации.
Дипломат также осудил привлечение граждан Китая.