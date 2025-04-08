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24 Канал Новости Украины Это противоречит миротворческим заявлениям Пекина, – СНБО о пленных китайцах
8 апреля, 17:53
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Это противоречит миротворческим заявлениям Пекина, – СНБО о пленных китайцах

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Китайские военные, вероятно, участвуют в войне в Украине в составе российской армии, что противоречит миротворческим заявлениям Пекина.
  • Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил необходимость реагирования на эту ситуацию.

Участие китайских военных в составе российской армии на войне в Европе, на территории Украины, противоречит официальным миротворческим заявлениям Пекина, которые неоднократно звучали ранее.

Соответствующее заявление во вторник, 8 апреля сделал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, передает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.

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Как на участие китайцев реагируют в СНБО

Украинский чиновник отметил, что необходимо реагировать на участие китайских военных в войне, как на это раньше реагировала Индия в отношении их граждан. По его словам, эта ситуация противоречит публичным заявлениям Пекина.

Китайские военные находятся на суверенной территории Украины в составе российских оккупационных войск, а Китай публично поддерживает территориальную целостность нашего государства, 
– написал он.

К слову, Министерство иностранных дел Украины, по словам Андрея Сибиги, уже вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан этой страны в войне на стороне России для объяснений такой ситуации.

Дипломат также осудил привлечение граждан Китая.
 