При участии стран НАТО: ВСУ присоединятся к международным учениям в Грузии

Украинские военные примут участие в многонациональных военных учениях Agile Spirit 2021. Они пройдут в Грузии.

Учения проведут с 26 июля по 6 августа 2021 года. К ним присоединятся страны Североатлантического альянса.

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Украина присоединится к масштабным учениям в Грузии

В учениях примут участие более чем 2,5 тысячи военнослужащих. Известно, что они будут из 15 стран мира. В частности из Грузии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Испании, Турции, Украины, Великобритании, США, Канады, Италии и Азербайджана.

Это 10 учения Agile Spiri. Впервые их провели в Грузии в 2011 году. Это ежегодные учения морской пехоты США в Европе и грузинскими вооруженными силами,

– говорится в сообщении.

Известно, что Agile Spiri включают:

смоделированные учения на командном пункте;

полевые тренировки;

многонациональные учения на уровне батальонов с живым огнем.

Для мероприятий выделено 3 полигона и 2 аэродрома. Американские военные заявили, что планируют повысить готовность и оперативную совместимость сил США, Грузии, союзников и региональных партнеров.

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