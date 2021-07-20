При участии стран НАТО: ВСУ присоединятся к международным учениям в Грузии
Источник:Европейское командование ВС США
Украинские военные примут участие в многонациональных военных учениях Agile Spirit 2021. Они пройдут в Грузии.
Учения проведут с 26 июля по 6 августа 2021 года. К ним присоединятся страны Североатлантического альянса.
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Украина присоединится к масштабным учениям в Грузии
В учениях примут участие более чем 2,5 тысячи военнослужащих. Известно, что они будут из 15 стран мира. В частности из Грузии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Испании, Турции, Украины, Великобритании, США, Канады, Италии и Азербайджана.
Это 10 учения Agile Spiri. Впервые их провели в Грузии в 2011 году. Это ежегодные учения морской пехоты США в Европе и грузинскими вооруженными силами,
– говорится в сообщении.
Известно, что Agile Spiri включают:
- смоделированные учения на командном пункте;
- полевые тренировки;
- многонациональные учения на уровне батальонов с живым огнем.
Для мероприятий выделено 3 полигона и 2 аэродрома. Американские военные заявили, что планируют повысить готовность и оперативную совместимость сил США, Грузии, союзников и региональных партнеров.
Последние учения ВСУ: коротко
- 19 июля на Львовщине начались масштабные военные учения с участием военных из Украины, Литвы, Польши и США. Эти учения имеют исключительно оборонительный характер. В них принимают участие 1 200 военных из разных стран.
- 18 июля корабли США приняли участие в международных военных учениях "Си Бриз". Сейчас они покинули воды Черного моря.
- Украинско-американские военные учения "Си Бриз" проходили в Украине с 28 июня по 10 июля.