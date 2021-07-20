Навчання проведуть з 26 липня по 6 серпня 2021 року. До них долучаться країни Північноатлантичного альянсу.

До теми В Україні скасують обов'язковий військовий призов: у "Слузі народу" назвали терміни

Україна долучиться до масштабних навчань у Грузії

У навчаннях візьмуть участь понад 2,5 тисячі військовослужбовців. Відомо, що вони будуть з 15 країн світу. Зокрема з Грузії, Естонії, Німеччині, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Іспанії, Туреччини, України, Великобританії, США, Канади, Італії та Азербайджану.

Це 10 вчення Agile Spiri. Вперше їх провели в Грузії в 2011 році. Це щорічні навчання морської піхоти США в Європі і грузинськими збройними силами,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що Agile Spiri включатимуть:

змодельовані навчання на командному пункті;

польові тренування;

спільні багатонаціональні навчання на рівні батальйонів з живим вогнем.

Для заходів виділено 3 полігони і 2 аеродроми. Американські військові заявили, що планують підвищити готовність і оперативну сумісність сил США, Грузії, союзників і регіональних партнерів.

Останні навчання ЗСУ: коротко