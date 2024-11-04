"Есть интересное предложение": Путин назначил участника войны в Украине губернатором области

В России временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области назначили Евгения Первышова – бывшего мэра Краснодара, а также оккупанта, участвовавшего в войне против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза". Отмечается, что Первышов был мэром Краснодара с 2016 до 2021 года. После он этого стал депутатом Госдумы от Краснодарского края и до недавнего времени занимал эту должность.

Читайте также Патриарх Кирилл заявил о "допустимости" смертной казни с точки зрения религии

Участник войны против Украины стал губернатором

В ноябре 2022 года Евгений Первышов отправился добровольцем на фронт убивать украинцев. По его словам, он попал в БАРС "Каскад" – специальное подразделение, в составе которого "воюют" российские чиновники. Ранее британская разведка сообщала, что подразделение дислоцируется далеко от фронта.

После окончания контракта в середине января 2023 года депутат заявил, что хочет продолжить воевать и собирается продлить контракт. Однако через несколько недель его заметили на фотографиях со встречи с губернатором Краснодарского края.

В Краснодар удалось заехать буквально на несколько дней. Вскоре вернусь в расположение БАРС "Каскад", где получу распределение на участок фронта,

– написал тогда Первышов в своем телеграм-канале.

В начале февраля Первышов писал, что вернулся на фронт. Известно также, что с мая 2024 года он является участником программы "Время героев" для оккупантов, участвовавших в войне в Украине. В июне с участниками программы встречался Путин – тогда кремлевский диктатор сказал Первышову, что у него есть "интересное предложение" для него.

Отмечается, что Евгений Первышов стал первым российским губернатором, который воевал против Украины.