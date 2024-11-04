Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза". Зазначається, що Первишов був мером Краснодара з 2016 до 2021 року. Після він цього став депутатом Держдуми від Краснодарського краю і донедавна обіймав цю посаду.

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Учасник війни проти України став губернатором

У листопаді 2022 року Євген Первишов вирушив добровольцем на фронт вбивати українців. За його словами, він потрапив до БАРС "Каскад" – спеціального підрозділу, у складі якого "воюють" російські чиновники. Раніше британська розвідка повідомляла, що підрозділ дислокується далеко від фронту.

Після закінчення контракту в середині січня 2023 року депутат заявив, що хоче продовжити воювати і збирається продовжити контракт. Проте за кілька тижнів його помітили на фотографіях із зустрічі з губернатором Краснодарського краю.

У Краснодар вдалося заїхати буквально на кілька днів. Незабаром повернуся в розташування БАРС "Каскад", де отримаю розподіл на ділянку фронту,

– написав тоді Первишов у своєму телеграм-каналі.

На початку лютого Первишов писав, що повернувся на фронт. Відомо також, що з травня 2024 року він є учасником програми "Час героїв" для окупантів, які брали участь у війні в Україні. У червні з учасниками програми зустрічався Путін – тоді кремлівський диктатор сказав Первишову, що він має "цікаву пропозицію" для нього.

Зазначається, що Євген Первишов став першим російським губернатором, який воював проти України.