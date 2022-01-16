"Учение – легенда": расследователи объяснили, как обнаружили переброску "Искандеров" на границу

16 января 2022 , 14:59
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Источник:

"Дождь"

Мировые политики день за днем составляют новые прогнозы относительно возможной даты начала вероятного нападения России на Украину. В частности, в США считают, что это может произойти с середины января до середины февраля.

Предположение подогревает и соответствующее видео, которое расследователи Conflict Intelligence Team нашли в соцсетях. На кадрах видно, как Россия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с востока на Запад.

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Три видеодоказательства за последние несколько дней

По словам основателя СИТ Руслана Левиева, в последние дни расследователи наткнулись на 3 видеозаписи, где видно перемещение комплекса "Искандер-М". Он описывает, что машины были покрыты брезентом и предполагает, что так, возможно, хотели скрыть факт переброски техники. В то же время по очертаниям объекта под брезентом видно, что везут ракетные комплексы.

Россия везет ракетные комплексы к границе Украины / Фото скриншот с видео

Левиев подчеркнул, что это типичная стратегия России: использовать потенциальный военный конфликт для тренировки войск в разных регионах.

Обучение – тактика создания легенды для оправдания перемещения российских войск по территории страны,
 – сказал он.

Расследователь заметил, что якобы учения происходят близко к потенциальному противнику.

Обратите внимание! Conflict Intelligence Team – это группа российских независимых блогеров, которые расследуют вооруженные конфликты по информации из открытых источников. Проект, в частности, расследует события в Украине и Сирии. На официальной странице команда указывает, что цель ее – остановить пагубные действия российских властей, которые приводят к эскалации военных конфликтов, гибели военных и гражданского населения.

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Автор: Оксана Княжик