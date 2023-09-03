Кардинальное изменение позиции: обучение НАТО по отражению атаки России будет иметь две основные цели

На следующей неделе НАТО готовится начать масштабные учения в Балтийском море. В Альянсе не скрывают, что воображаемым противником на этих учениях будет именно Россия.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Олег Подорожный. По его мнению, проведение учений НАТО в Балтийском море является предупреждением для Кремля.

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Какой сигнал посылает НАТО России

Прежде всего, проведение морских учений в Балтийском море связано с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс. Присоединение новой страны кардинально изменяет диспозицию НАТО в Северной Европе.

"Помимо отработки технических моментов, необходимых для слаженных действий союзных войск, НАТО показывает России свою военную мощь. Это ответ европейских стран на угрозы Кремля на границе с Альянсом, которые Россия раскручивала этим летом", – пояснил политтехнолог.

Обратите внимание! По словам немецкого вице-адмирала, этим учением НАТО "посылает России четкое сообщение о бдительности". По его мнению, надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать, и поскольку страны Балтии очень зависят от морских путей обеспечения в случае, если агрессор перережет Сувальский коридор между Литвой и Польшей.

Учения НАТО начнутся 9 сентября и продлятся около двух недель. На них планируют отработать среди прочего и высадку десанта на побережье.

Олег Подорожный об обучении Альянса в Балийском море: смотрите видео

Как НАТО готовится к противостоянию с Россией