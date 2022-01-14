Учения в странах НАТО и оружие: США пообещали помощь Украине в случае вторжения России
Источник:The New York Times
В Украине до сих пор есть угроза полномасштабного вторжения России. На фоне этого в США пообещали помощь и поддержку.
Среди возможной помощи – военные учения в странах-членах НАТО с привлечением украинских солдат. Об этом заявили чиновники из администрации президента США Джо Байдена.
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Как США будут помогать Украине в случае вторжения
США и их союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины могут помочь украинской стороне путем проведения учений в таких странах НАТО, как Польша, Румыния и Словакия, наряду с этим предусмотрены и поставки оружия,
– заявил источник.
США будут предоставлять Украине материально-техническую поддержку и деньги. Однако кроме того, Вашингтон также рассматривает вариант поставки медицинского оборудования, услуги и возможное временное убежище в случае полномасштабной агрессии.
В Вашингтоне намерены предоставлять Украине данные разведки о том или ином месте боев, чтобы наши военные могли противостоять агрессору.
Наступательное оружие и военные учения США могут предложить Украине сразу же, если Россия решится на полномасштабную агрессию.
Кроме того, американский генерал в отставке Джеймс Савриди подчеркнул, что если Россия решится напасть на Украину, то наше государство получит значительную помощь от НАТО. Речь идет о разведывательном, кибернетическом, противотанковом и противовоздушном оружии и наступательных морских ракетах.
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