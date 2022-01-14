Учения в странах НАТО и оружие: США пообещали помощь Украине в случае вторжения России

В Украине до сих пор есть угроза полномасштабного вторжения России. На фоне этого в США пообещали помощь и поддержку.

Среди возможной помощи – военные учения в странах-членах НАТО с привлечением украинских солдат. Об этом заявили чиновники из администрации президента США Джо Байдена.

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Как США будут помогать Украине в случае вторжения

США и их союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины могут помочь украинской стороне путем проведения учений в таких странах НАТО, как Польша, Румыния и Словакия, наряду с этим предусмотрены и поставки оружия,

– заявил источник.

США будут предоставлять Украине материально-техническую поддержку и деньги. Однако кроме того, Вашингтон также рассматривает вариант поставки медицинского оборудования, услуги и возможное временное убежище в случае полномасштабной агрессии.

В Вашингтоне намерены предоставлять Украине данные разведки о том или ином месте боев, чтобы наши военные могли противостоять агрессору.

Наступательное оружие и военные учения США могут предложить Украине сразу же, если Россия решится на полномасштабную агрессию.

Кроме того, американский генерал в отставке Джеймс Савриди подчеркнул, что если Россия решится напасть на Украину, то наше государство получит значительную помощь от НАТО. Речь идет о разведывательном, кибернетическом, противотанковом и противовоздушном оружии и наступательных морских ракетах.

Угроза российского вторжения в Украину: последние новости

На фоне угрозы вторжения западные страны все чаще говорят о серьезных экономических последствиях для Кремля. Однако в России убеждены, что их экономика "выстоит перед новыми санкциями".

В американской разведке заявили, что Россия готовит масштабные провокации против Украины на Донбассе. Более того, Кремль планирует их делать под чужим флагом, чтобы создать повод для вторжения.

Из-за угрозы со стороны Кремля Вооруженные силы Украины начали интенсивную подготовку тактической авиации.

По данным различных источников американских изданий, путем провокаций Кремль хочет повторить сценарий 2014 года, который воплотили во время оккупации части Донбасса.

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