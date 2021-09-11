Учения "Запад-2021": как ВСУ реагируют и готовятся к маневрам Путина и Лукашенко
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
В ВСУ внимательно отслеживают ход событий вокруг совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2021". Хотя и не считают, что есть реальная угроза нападения.
Об этом в телеэфире 10 сентября рассказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев. По его словам, наша армия готова к любым сценариям.
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Военные учения в России и Беларуси: как реагирует Украина
Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заверил, что на учениях России и Беларуси "Запад-2021" "непосредственной угрозы, в частности создания ударных группировок, подготовительных мероприятий к агрессии в отношении Украины, не видно".
- С другой стороны, угроза нападения России есть всегда. А значит, ВСУ готовятся к такому сценарию и отрабатывают планы.
- "Это обычная военная практика, это делают во всех странах мираї", – отметил Наев.
Рядом с этим он перечислил главные мероприятия, к которым прибегла Украина:
- Госпогранслужба увеличила численность нарядов, охраняющих границу.
- Разведка нацеленно выполняет свои задачи.
- Касаемо Вооруженных сил Украины: есть военные части, которые находятся в состоянии разной степени готовности.
Мы завершили планирование сил и средств для адекватного реагирования. К усиленной охране государственной границы они готовы,
– заверил Сергей Наев.
И добавил: "Противовоздушные и радиотехнические войска развернуты. Зенитно-ракетные войска, авиация получили надлежащие задачи".
- Также тренировки проведут для отрядов территориальной обороны – особенно в регионах, граничащих с Россией и Беларусью.
Это будет происходить с 22 сентября в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2021".
Мы готовы к любым сценариям. Динамично отслеживаем обстановку. В случае необходимости мы можем ускорить те или иные военные процессы,
– подытожил Наев.
В этом же эфире по поводу "Запада-2021" высказался и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба:
- "Мы должны очень внимательно за ними следить. И именно это делают наши военные и дипломаты, потому что те сценарии, которые там отрабатывают, несут очень серьезные риски".
Коротко о российско-белорусских учениях "Запад-2021"
- 9 сентября в России стартовали военные учения "Запад-2021". В этом году в них принимают участие и военные из Беларуси.
- В соседней Литве эти учения расценили как демонстрацию готовности России к конфликту.
- Всего в учениях примут участие более 200 тысяч человек, из которых 13 тысяч – на территории Беларуси.