В Беларусь прибыл первый эшелон с военными и техникой России на учения "Запад 2025"
- В сентябре 2025 года состоятся совместные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад 2025", к которым уже прибыл первый эшелон с военными и техникой России.
- Угроза на границе Украины и Беларуси может расти с приближением учений, но пока изменений на границе не фиксируется.
- Учения "Запад 2025" будет проходить на основе анализа современных военных конфликтов, и такие учения проходят каждые два года на территории Беларуси и России.
В сентябре 2025 года пройдут совместные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад 2025". Известно, что во вторую страну уже прибыл первый эшелон с военными и техникой Кремля.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.
Смотрите также В Беларуси готовятся к военному положению
Что известно об учениях "Запад 2025"?
В Минобороны рассказали, что "Запад 2025" является основным этапом совместной подготовки армий России и Беларуси в этом году, а сами учения пройдут в сентябре.
Сейчас белорусские и российские военнослужащие, мол, находятся на завершающем этапе подготовки.
В ходе обучения мы планируем отработать новые формы и средства применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов. Такие учения проходят на регулярной основе с периодичностью в два года, попеременно на территории Беларуси и России,
– говорит заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Павел Шебека.
К слову, представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона объяснил, что угроза на границе Украины и Беларуси будет расти с приближением учений с участием России.
Он подчеркнул, что границе с Беларусью всегда уделяется внимание. Однако пока на этом направлении не наблюдалось каких-то изменений.
"В то же время по состоянию на сейчас каких-то изменений непосредственно в направлении нашей границы в белорусском пограничье не фиксируется. По-прежнему, Беларусь продолжает держать определенное количество своих подразделений. Это небольшое количество, и это происходит еще с 2022 года", – отметил Демченко.