Школьник из Прикарпатья собственноручно производит дроны для военных: необходимо закрыть сбор

11-классник Тарас спроектировал и изготовил дрон, который может переносить сюрпризы для оккупантов. Парень учится в 5 лицее Ивано-Франковска.

Недавно школьники организовали благотворительную ярмарку, чтобы помочь собрать средства на изготовление деталей к дрону. Цель – 140 тысяч гривен, сообщает 24 Канал.

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Все детали печатаются на 3D-принтере

Учитель физики Тарас Головатый рассказал, что у ученика есть дома 3D-принтер, на котором он производит детали к дрону. Сам парень говорит, что его "птичка" может использоваться для дистанционного минирования и лететь на расстояние до 7 километров.

Себестоимость одного дрона – ориентировочно тысяча долларов.

Пока мы только начинаем их делать, сначала хотим изготовить три дрона и сделать на них сбор. А в будущем (изготавливать больше – 24 Канал) это не будет большой проблемой, потому что на саму 3D-печать идет ориентировочно 10 часов. Единственное, что нужно – ждать, пока комплектующие идут из-за границы,

– говорит Тарас.

Он также рассказал, что производить "птички" ему помогают друзья. Собственно, первый дрон уже получили бойцы 102 ТрО. Для того, чтобы помочь Тарасу и дальше производить такие "птички", необходимо собрать 140 тысяч гривен.

Ученики лицея во время благотворительной ярмарки смогли собрать уже 120 тысяч, поэтому для закрытия сбора осталось совсем немного.

Как присоединиться к сбору

Помочь Тарасу изготавливать дроны можно за:

ссылкой на банку,

номером карты банки 5375 4112 0632 8705.

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