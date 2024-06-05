Субъективная оценка Минобороны, – Вениславский о постановке на учет 17-летних за рубежом
Источник:"Радио Свобода"
Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский высказался о взятии на воинский учет 17-летних украинцев за рубежом. Парламентарий отметил, что в законе о мобилизации такой нормы нет.
Что украинцам, исполнившимся 17 лет, и которые находятся за рубежом, надо становиться на учет говорили в министерстве обороны. Для этого, как отмечали, надо приехать в ТЦК в Украину.
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Вениславский дал объяснения относительно постановки на учет 17-летних за рубежом
Депутат от партии "Слуга народа" отметил, что заявление представителя Министерства обороны, что юноши в возрасте от 17 лет обязаны будут приехать, – это субъективная оценка министерства. По словам члена комитета Верховной Рады это заявление должно быть подкреплено как-то нормативно-правовыми актами.
По словам Вениславского, в законе о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, нет ни одного положения, что юноши в возрасте от 17 лет должны приехать и стать на учет.
Депутат также пообещал поднять вопрос об информационной политике Министерства обороны при обсуждении в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Вениславский обратил внимание на недостатки в информационной политике ведомства, связанные с мобилизацией.
Что известно о взятии 17-летних украинцев за рубежом на учет
- Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин 4 июня отметил, что юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет в ТЦК. В то же время стать на военных учет невозможно дистанционно – нужно лично появиться в ТЦК и СП, функционирующих только внутри Украины.
- Лазуткин добавил, что если соответствующие лица хотят быть гражданами Украины и связывают свое будущее с нашим государством, то это стоит сделать.
- Однако уже на следующий день вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что 17-летние украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, получат отсрочку по постановке на воинский учет. Для этого уже разработано соответствующее постановление.
- В частности, как отметила Верещук, это поможет существенно облегчить нагрузку на ВВК. В то же время в соответствии с этим постановлением, взятие на учет будет отсрочено или до возвращения допризывников и призывников в Украину, или до завершения военного положения в стране.