Субъективная оценка Минобороны, – Вениславский о постановке на учет 17-летних за рубежом

Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский высказался о взятии на воинский учет 17-летних украинцев за рубежом. Парламентарий отметил, что в законе о мобилизации такой нормы нет.

Что украинцам, исполнившимся 17 лет, и которые находятся за рубежом, надо становиться на учет говорили в министерстве обороны. Для этого, как отмечали, надо приехать в ТЦК в Украину.

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Вениславский дал объяснения относительно постановки на учет 17-летних за рубежом

Депутат от партии "Слуга народа" отметил, что заявление представителя Министерства обороны, что юноши в возрасте от 17 лет обязаны будут приехать, – это субъективная оценка министерства. По словам члена комитета Верховной Рады это заявление должно быть подкреплено как-то нормативно-правовыми актами.

По словам Вениславского, в законе о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, нет ни одного положения, что юноши в возрасте от 17 лет должны приехать и стать на учет.

Депутат также пообещал поднять вопрос об информационной политике Министерства обороны при обсуждении в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Вениславский обратил внимание на недостатки в информационной политике ведомства, связанные с мобилизацией.

Что известно о взятии 17-летних украинцев за рубежом на учет