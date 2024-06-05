Про те, що українцям, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, треба ставати на облік казали у міністерстві оборони. Для цього, як наголошували, треба приїхати в ТЦК в Україну.

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Веніславський дав пояснення щодо взяття на облік 17-річних за кордоном

Депутат від партії "Слуга народу" зазначив, що заява речника Міністерства оборони, що юнаки віком від 17 років зобов'язані будуть приїхати, – це суб'єктивна оцінка міністерства. За словами члена комітету Верховної Ради ця заява має бути підкріплена якось нормативно-правовими актами.

За словами Веніславського, в законі про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня, немає жодного положення про те, що юнаки віком від 17 років мають приїхати й стати на облік.

Депутат також пообіцяв порушити питання щодо інформаційної політики Міністерства оборони під час обговорення в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Веніславський звернув увагу на недоліки в інформаційній політиці відомства, пов'язані з мобілізацією.

Що відомо про взяття 17-річних українців за кордоном на облік