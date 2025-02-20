В Житомирской области учитель избил двух учеников: полиция выясняет обстоятельства инцидента

В Житомирской области родители восьмиклассников обратились в полицию из-за того, что учитель якобы избил их детей. По данному факту правоохранители начали расследование.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на полицию Житомирской области.

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Учитель применил физическую силу против детей

В одном из лицеев Малина 20 февраля учитель избил двух учеников 8 класса. Он умышленно нанес детям легкие телесные повреждения. Правоохранители не рассказывают о причинах нападения учителя на подростков, пока выясняют все обстоятельства происшествия.

О том, что учитель их ударил, лицеисты рассказали родителям. Они передали соответствующие заявления в полицию.

С участниками инцидента работает следственно-оперативная группа и полицейские ювенальной превенции. Детей отправили на судебно-медицинскую экспертизу. После ее проведения определят окончательную квалификацию преступления.

Что об инциденте пишут в социальных сетях

Как сообщил пользователь Facebook Николай Полиновский, двух подростков, предположительно, ударил учитель информатики Малинского лицея № 1. По неподтвержденной информации из соцсетей, мужчина имеет наркотическую зависимость.

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