На Ровненщине учитель бил кулаком по парте и ударил ученика по лицу: дело расследует полиция

В лицее Сарненского района Ровненской области учитель агрессивно вел себя с учениками. Одного из них он ударил по лицу.

Дело получило огласку 20 февраля, когда в сети обнаружили соответствующий ролик. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Ровненской области.

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Что известно об инциденте в лицее на Ровненщине

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видеоролик, на котором учитель подошел к парте, бил по ней кулаком и кричал на ученика. Во время этого он требовал показать, что парень записал в тетради и делал в течение урока.

Впоследствии педагог развернулся к другой парте и дал пощечину одному из учеников, который сидел за ней. В результате чего тот прикрыл лицо пеналом и расплакался. После этого мужчина заметил, что школьники снимают его агрессивное поведение на видео.

В полиции говорят, что информацию зарегистрировали в журнал единого учета, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Остальные обстоятельства пока выясняют.

На инцидент уже отреагировала и образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Она сообщила, что разговаривала с директором лицея, который заверил, что в школе продолжается служебное расследование.

Направила запрос в учебное заведение о проведении беспристрастного служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и других вопросах. Направила соответствующий запрос в Управление образования Березовского сельского совета Сарненского района Ровненской области,

– говорит Лещик.

Отметим, что похожий случай недавно произошел на Житомирщине. Там в одном из лицеев учитель избил двух учеников 8 класса и намеренно нанес детям легкие телесные повреждения. Сейчас правоохранители пытаются выяснить обстоятельства происшествия.