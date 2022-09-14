Оккупанты звали учителей на оккупированной Харьковщине работать и "прославлять россию"

Российские захватчики во время оккупации села Пришиб в Харьковской области хотели заставить украинских учителей "прославлять россию". Однако учителя не приняли требование российских захватчиков.

Учительница Харьковской области отказалась от сотрудничества с оккупантами

Ирина, учительница из деоккупированного села Пришиб, рассказала о том, как оккупанты хотели заставить "прославлять россию", пишет 24 канал. Она отметила, что оккупанты приехали к ним, агитировали, чтобы учителя выходили на работу.

Кстати Просили говорить слово "паляница": как жители Вербовки на Харьковщине встречали ВСУ

По словам учительницы, свое требование российские захватчики мотивировали тем, что дети лишатся учебного года. Мол, целый год дети не будут учиться. Однако Ирина отказалась от сотрудничества с оккупантами.

Но я сразу сказала, что работать не пойду. Идти нужно работать – прославлять россию. А я проработала 34 года и воспитывала у детей патриотизм к родной Украине, родным родителям, родной земле. Я говорю. Не могу перестроиться. И на работу я в такую школу не пойду,

– рассказала учительница.

ВСУ освобождают Харьковщину: главное

Украинские военные стремительно освобождают территорию Харьковской области от российских военных. ВСУ уже деоккупировали Изюм, Купянск, Балаклею и другие населенные пункты.

В Министерстве обороны Украины 12 сентября сообщили, что уже удалось освободить от оккупантов почти 5 тысяч квадратных километров.

Сообщалось, что только в Харьковской области ВСУ деоккупировали от захватнических войск россии 3 800 квадратных километров. Число деоккупированных городов и сел достигло 300.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов вдвое больше. ВСУ зачистили и освободили весь северо-восток Харьковщины. Президент Владимир Зеленский сообщил, что на освобожденных территориях уже началась выдача пенсий.

Добавим, что во время контрнаступления в Харьковской области украинские военные взяли в плен тысячи русских солдат.

Вас это может заинтересовать – оккупанты во время побега из Харьковщины побросали элитную технику: смотрите видео