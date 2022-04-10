Учли урок Краматорска, – Братчук объяснил, зачем в Одессе ввели комендантский час

В Одессе из-за угрозы вероятного ракетного удара ввели усиленный комендантский час. Его ввели на территории города и области с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире 24 канала рассказал, что такое решение приняли по опыту обстрела оккупантами в Краматорске.

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По словам Братчука, согласно распоряжению главы Одесской ОВА, там учли урок из Краматорска.

Мы учли урок из трагедии, которая произошла накануне в Краматорске. А также это сделано с целью не допустить массового скопления людей, чтобы обезопасить их от возможных ракетных ударов,

– подчеркнул спикер.

Он говорит, что в Одесской области до сих пор существует большая вероятность угрозы ракетного удара, поэтому там ввели такой удлиненный комендантский час.

Сергей Братчук также заверил, что есть имитация боевых действий в Приднестровье, но власти все отслеживают. Там, по его мнению, набирают людей в "оккупационный корпус", и будут пытаться двинуться через Одессу. "Но с мобилизацией у них не очень получается", – ответил он.

Спикер добавил, что в Одессе контрдиверсионная работа идет ежечасно. “Результаты есть, но не все можно объявлять”, – подытожил он.

С моря постоянная угроза не только от ракет, – Сергей Братчук:



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