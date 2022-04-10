Речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі 24 каналу розповів, що таке рішення прийняли з досвіду обстрілу окупантами в Краматорську.

До теми Ракетний обстріл вокзалу в Краматорську: усіх 99 поранених евакуювали до інших міст

За словами Братчука, згідно з розпорядженням очільника Одеської ОВА, там врахували урок з Краматорська.

Ми врахували урок з трагедії, яка сталася напередодні в Краматорську. А також це зроблено з метою – не допустити масового скупчення людей, щоб убезпечити їх від можливих ракетних ударів,

– наголосив речник.

Він каже, що в Одеській області досі існує велика ймовірність загрози ракетного удару, тому там ввели таку подовжену комендантську годину.

Сергій Братчук також запевнив, що є імітація бойових дій в Придністров'ї, але влада все відслідковує. Там, на його думку, набирають людей до "окупаційного корпусу", і будуть намагатися рушити через Одещину. "Але з мобілізацією в них не дуже виходить", – відповів він.

Речник додав, що в Одесі контрдиверсійна робота йде щогодинно. “Результати є, але не всі можна оголошувати”, – підсумував він.

Що відомо про обстріл росіянами вокзалу в Краматорську: коротко

Цікаво – як живе Краматорськ після обстрілу вокзалу: деталі від кореспондентки: дивіться відео