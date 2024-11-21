Песков заявил, что Россия уведомила США за 30 минут до запуска "Орешника"

Утром 21 ноября Россия атаковала Днепр новым средством поражения. По данным Воздушных сил, это была межконтинентальная баллистическая ракета.

Еще 20 ноября США знали о намерениях России нанести по Украине "особый" удар. Из-за этого закрывалось американское посольство в Киеве, передает 24 Канал.

Смотрите также Путин анонсировал новые удары "Орешником": какие характеристики этого оружия привел диктатор

Кремль предупредил Вашингтон о пуске "Орешника"

Под утро 21 ноября оккупанты обстреляли Днепр крылатыми ракетами, "Кинжалом" и своей новой разработкой, которую в вечернем обращении Путин назвал "Орешником".

По словам российского диктатора, на Западе нет средств, которые могли бы противодействовать этой ракете. Также он отметил, что, мол, это было ответом на планы США по развертыванию ракет средней и малой дальности.

В комментарии СМИ спикер Путина Песков рассказал, что, мол, Москва предупредила США о пуске "Орешника" за 30 минут до того, как он состоялся. Спикер уточнил, что сообщение было отправлено в автоматическом режиме по линии центра уменьшения ядерной опасности.

К слову, по данным CNN, США и так знали о планах россиян ударить по Украине экспериментальной ракетой, которых у них единицы. Там отметили, что Украина "выдержала множество российских ракетных атак, которые имели значительно более мощные боеголовки, чем у ракеты, запущенной по Днепру 21 ноября".