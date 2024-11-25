Действиями Путина недоволен не только Китай: кто непублично мог обратиться к диктатору

Пока Путин хвастается своим "Орешником", нанеся удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру, Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и быть сдержанными.

Пока что ядерное оружие остается оружием сдерживания и это всех устраивает, потому что именно таким образом оно работает. Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог и президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, озвучив, что в случае ядерного взрыва в выигрыше не останется никто.

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Участникам "ядерного клуба" неспокойно из-за действий России

Политолог отметил, что когда "ядерка" взорвется, это будет уже совсем другая игра и Китай сегодня это понимает. Когда в так называемом "ядерном клубе" один участник (Россия) начинает выпендриваться; пугать, что совершит определенные действия; показывать себя непредсказуемым игроком, тогда в клубе другим его участникам находиться становится некомфортно.

Это может привести к определенным действиям со стороны других в отношении такого ненадежного игрока. Поэтому, по мнению политолога, Китай может намекнуть Путину, но пока только кулуарно. Очно, по словам Лесного, Си Цзиньпин этого не сделает, потому что ему надо сохранять лицо перед своими подельниками: КНДР, Ираном, Россией.

Насколько я знаю, к Путину уже начали поступать месседжи не от Китая пока, а от саудитов, от тех, кто торгует нефтью. Они обращались уже непублично к Путину с вопросами, что он делает и озвучивали, к чему это может привести,

– озвучил Лесной.

По мнению политолога, есть надежда, что все-таки Китай будет оберегать ядерный компонент как то, что позволит ему быть супердержавой, потому что если ядерное оружие будет запущено в действие, то уже тех, кто выиграет – не будет.

Разве что только крысы и тараканы выиграют, все остальные – проиграют,

– подытожил Лесной.

Напомним, 21 ноября российский диктатор публично заявил, что Россия ударила по Украине новейшей системой средней дальности "Орешник". Это, с его слов, было испытание ракетной системы в боевых условиях и стало ответом на "агрессивные действия стран НАТО в отношении России".

В ООН этот удар назвали "тревожным событием" и уже традиционно выразили обеспокоенность и призвали стороны к деэскалации. В США заявили, что эта ситуация не повлияет на уровень помощи Украине и Соединенные Штаты продолжат поддерживать ВСУ. А в МИД Китая призвали стороны "охладить ситуацию" и создать условия, чтобы быстрее прекратить огонь.