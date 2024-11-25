Поки що ядерна зброя залишається зброєю стримування і це всіх влаштовує, бо саме в такий спосіб вона працює. Про це в етері 24 Каналу наголосив політолог та президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, зауваживши, що в разі ядерного вибуху у виграші не залишиться ніхто.

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Учасникам "ядерного клубу" неспокійно через дії Росії

Політолог зауважив, що коли "ядерка" вибухне, це буде вже зовсім інша гра і Китай сьогодні це розуміє. Коли в так званому "ядерному клубі" один учасник (Росія) починає викаблучуватися; лякати, що вчинить певні дії; показувати себе непередбачуваним гравцем, тоді в клубі іншим його учасникам перебувати стає некомфортно.

Це може призвести до певних дій з боку інших стосовно такого ненадійного гравця. Тому, на думку політолога, Китай може дещо натякнути Путіну, але поки що тільки кулуарно. Очно, зі слів Лісного, Сі Цзіньпін цього не зробить, бо йому треба зберігати обличчя перед своїми поплічниками: КНДР, Іраном, Росією.

Наскільки я знаю, до Путіна вже почали надходити меседжі не від Китаю поки що, а від саудитів, від тих, хто торгує нафтою. Вони звертались вже непублічно до Путіна з запитаннями, що він робить і озвучували, до чого це може призвести,

– озвучив Лісний.

На думку політолога, є надія, що все-таки Китай оберігатиме ядерний компонент як те, що дозволятиме йому бути супердержавою, бо якщо ядерна зброя буде запущена в дію, то вже тих, хто виграє – не буде.

Хіба тільки щури й таргани виграють, всі решта – програють,

– підсумував Лісний.

Нагадаємо, 21 листопада російський диктатор публічно заявив, що Росія вдарила по Україні новітньою системою середньої дальності "Орешник". Це, з його слів, було випробування ракетної системи в бойових умовах і стало відповіддю на "агресивні дії країн НАТО щодо Росії".

В ООН цей удар назвали "тривожною подією" та вже традиційно висловили занепокоєння та закликали сторони до деескалації. В США заявили, що ця ситуація не вплине на рівень допомоги Україні й Сполучені Штати продовжать підтримувати ЗСУ. А в МЗС Китаю закликали сторони "охолодити ситуацію" і створити умови, щоб швидше припинити вогонь.