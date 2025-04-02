Врачи спасают жизнь 8-летнего мальчика: детали страшного удара по Кривому Рогу

Россияне вечером 2 апреля атаковали баллистикой Кривой Рог. Враг нанес удары по одному из центральных районов, в частности, по местному предприятию, где возник пожар. В результате прилета, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие, в частности, дети.

Корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев рассказал 24 Каналу, подробности ужасного удара. Также Владимир Зеленский отреагировал на атаку россиян на Кривой Рог, выразив соболезнования родным и близким погибших. Президент подчеркнул, что враг совершил целенаправленный ракетный удар по городу.

Важно Мужчина погиб в своей машине во время ракетного удара по Кривому Рогу, – СМИ

Россияне применили "Искандер-М"

Корреспондент отметил, что громкий взрыв в одном из центральных районов города прогремел около 17:00. Перед этим мониторинговые ресурсы предупреждали сначала о риске применения баллистической ракеты с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога. А уже через несколько минут зафиксировали реальные выходы.

Через 1 – 2 минуты жители одного из районов города, который отличается плотной застройкой, услышали громкий взрыв,

– сказал он.

По информации главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, по состоянию на 19:20 в результате ракетной атаки, к сожалению, четыре человека погибли, 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Все они являются гражданскими лицами.

Среди пострадавших также есть дети. Это 6-летняя девочка, которая получила медицинскую помощь на месте и ее жизни на данный момент ничего не угрожает.

Сложнее ситуация у 8-летнего мальчика, которого доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Однако известно, что на этот час его текущее состояние ухудшилось и перешло в категорию тяжелого. Врачи сейчас делают все возможное и невозможное, чтобы спасти детскую жизнь,

– подчеркнул Фефилатьев.

Сразу после очередного ракетного обстрела города на место чрезвычайных событий прибыли все оперативные службы – спасатели, правоохранители, медики, волонтеры, волонтеры-парамедики, местная ячейка Красного Креста Украины, чтобы оказать первую медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается, а также психологическую поддержку.

По предварительным данным мониторинговых ресурсов, враг применил в очередной раз по Кривому Рогу баллистическую ракету "Искандер-М", которая несет 500 килограммов взрывчатки.

Взрывная волна выбила стекла в почти 10 многоэтажных домах вокруг. Также рядом расположены административные здания в заведении профтехобразования,

– отметил корреспондент.

Сейчас пожар, который возник в момент прилета ракеты по одному из предприятий, удалось локализовать. Однако оперативные службы продолжают работу и оказывают профессиональную помощь жителям Кривого Рога, пострадавшим в результате атаки.

По информации главы Совета обороны города Александра Вилкула, в противовес другим таким ситуациям, рядом с местом ракетного прилета, было организовано не один, а сразу два штаба городской помощи. Там горожане, чьи дома пострадали от прилета баллистики, могут получить строительные материалы – на первое время, чтобы закрыть окна, которые повредило взрывной волной.

Также люди, чьи дома были повреждены из-за атаки, могут оставить соответствующие заявки на получение в дальнейшем материальной компенсации из городского бюджета Кривого Рога.

Что известно об атаке на Кривой Рог 2 апреля