Удар баллистикой по Полтаве: повреждены по меньшей мере 10 домов, в городе объявили сбор крови
3 сентября 2024, 13:56Читати новину українською
В Полтаве в результате ракетного удара повреждены более 10 жилых домов. Пока официальной информации о последствиях атаки врага не было.
Россия атаковала город сегодня утром, 3 сентября. Местные СМИ сообщили, что на месте удара развернут оперативный штаб для получения жителями помощи.
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Отмечают, что в ликвидации последствий задействовано 30 коммунальных работников, 10 единиц техники и другие соответствующие службы.
К тому же журналисты пишут, что в результате вражеского ракетного удара по Полтавскому району есть пострадавшие, которым необходима кровь, и медики призывают горожан стать донорами крови (всех групп).