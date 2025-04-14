Россияне хорошо знали, куда бьют: чем крайне опасна баллистика, которой атаковали Сумы

В вербное воскресенье 13 апреля россияне нанесли двойной удар по центру Сум, унеся жизни 34 человек. По городу прилетели необычные баллистические ракеты.

Одна из них – взорвалась прямо в воздухе, от чего и было больше всего пострадавших. Подробнее о главной опасности ракет, которые выпустили оккупанты, 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

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В чем главная опасность ракет, которыми ударили по Сумах

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что удар россиян по центру Сум нанесли ракетой "Искандер-М" осколочно-фугасного действия. Она преодолевает 100 километров менее чем за 40 секунд и используют ее не для точечного поражения, а для нанесения максимального ущерба на большой площади. Именно такие последствия и можно было увидеть на месте вражеской атаки в Сумах.

Кассетная часть предназначена прежде всего для поражения скопления живой силы противника, техники легкого бронирования и самолетов. Эти "Искандеры" имеют наземную установку, в которой есть 54 осколочных боевых элементов контактного подрыва, срабатывающих на высоте около 10 метров,

– пояснил Дмитрий Жмайло.

На ускорении эта ракета фактически падает в свободном падении, что очень усложняет работу сил противовоздушной обороны. К тому же Сумы расположены относительно недалеко от государственной границы, поэтому времени на реакцию средств ПВО крайне мало.

"Эта ракета также использует дистанционный подрыв, поэтому и элементы боевой части еще с высоты начинают планировать, чтобы накрыть как можно большую площадь. Россияне точно знали, куда бьют. Если бы они хотели поразить какой-то командный пункт, то использовали бы боевую часть с унитарной головкой, которая и предназначена для пробития бетонных конструкций и т.д.", – отметил Жмайло.

Нет сомнений, что россияне хотели совершить именно такой теракт со многими жертвами, использовав "Искандер" с кассетной частью. Поэтому любая информация, что оккупанты якобы целились по месту "законной военной цели", а именно по месту награждения украинских военных, которая распространялась сетью, не соответствует действительности.

Кроме того, что россияне использовали ракеты с кассетной боевой частью, которая поражает большую площадь, они также нанесли двойной удар с разницей в две минуты – чтобы жертв точно было как можно больше.

Добавим, что 14 апреля оккупанты снова ударили баллистикой по окрестностям Сумской городской общины,