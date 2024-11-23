Огромная бутафория: что хотел показать Путин, запустив новую ракету по Днепру

Концепцию ракет средней дальности Россия унаследовала еще в СССР. Ракеты "Орешник", одну из которых россияне использовали для удара по Днепру, это недоделанные межконтинентальные баллистические ракеты. Их у России не может быть много.

Об этом 24 Каналу сказал эксперт "Национального института стратегических исследований" Алексей Ижак, отметив, что ракеты подобного типа всегда будут ценными, сложными и удары ими не имеют смысла без ядерного применения.

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Зачем Россия ударила по Днепру "Орешником"

Россия использует баллистические ракеты средней дальности с полигона "Капустян Яр" для отработки боевого оснащения. Россияне регулярно стреляют ими для отработки противоракетной обороны и различных средств оснащения. Теперь одну из таких ракет враг пустил не на восток в сторону Сарышагана, а в сторону Днепра.

Мы видели огромную бутафорию, когда с неба падают макеты, которые сгорают в атмосфере как метеоры, и создают шум. Звуки были новые и непривычные. Но это такая огромная бутафория, направленная на эмоциональную устойчивость Украины,

– сказал эксперт "Национального института стратегических исследований".

На видео прилета, которое показали россияне, нет каких-то мощных взрывов после ударов. То есть это больше запугивание от россиян или же ИПСО.

Обратите внимание! Владимир Путин заявил, что удар по Днепру был осуществлен баллистической ракетой средней дальности, а не межконтинентальной. Разница между баллистической ракетой средней дальности (БРСД) и межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) заключается в том, что БРСД не может лететь на более 5,5 тысяч километров.

По его словам, россияне стреляют нереальным оружием, но на этих ракетах размещены макеты реальных боевых блоков и то, что позволяет проходить противоракетную оборону. Оно не взрывается, но несет высокую энергию, так же как большой метеорит, который летит из космоса.

Когда стреляет ракета средней дальности, то она поднимается значительно выше, чем летают астронавты и космонавты. Если низкая орбита – это 200 километров, а эта штука может подняться на 1000 километров. Там уже летают спутники GPS,

– отметил Еж.

Таких ракет не может быть много, но эти действия говорят о том, что в России много иррациональности. Россияне готовы даже снимать, возможно, с конвейера межконтинентальные ракеты, которые должны сдерживать Соединенные Штаты.

Аналитики ISW предостерегают, что Россия может повторить запуск ракеты "Орешник" 23 – 24 ноября.