"Был выходной, это меня спасло": как харьковчане пережили удар по дому дроном "Молния"

Россияне 13 ноября дважды атаковали Харьков новыми беспилотниками "Молния-1". Враг попал в многоквартирный жилой дом.

Также удар пришелся по стоянке одного из торговых центров города. Подробнее о последствиях российской атаки рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Какие последствия атаки

В среду, 13 ноября, с разницей в час под ударами новых российских ПЛА были городские улицы Харькова. Сначала в 11:30 вражеские войска ударили по стоянке торгового центра. Обошлось без пострадавших, однако в результате удара повреждено 13 автомобилей.

Второй удар оккупанты нанесли через час. Около 12:30 дрон "Молния-1" ударил по жилой многоэтажке в Салтовском районе города. Беспилотник попал в квартиру на четвертом этаже. Четыре человека ранены, их посекло стеклом.

Эпицентр – это квартира рядом, у нас только окна выбило. Я очень испугалась, когда снаружи увидела окна своей квартиры. Хорошо, что я вчера была выходная, а сегодня поехала на работу. Это меня спасло,

– рассказала жительница дома Юлия.

В результате взрыва была повреждена фасадная часть и окна дома, а также припаркованные неподалеку легковые авто.

Услышал небольшой взрыв, а потом как стекло падает. Сразу вышел во двор и увидел, что прилетел дрон в квартиру на четвертом этаже. Машина была – уже нет. Задело ее немножко со всех сторон,

– поделился владелец разбитой машины Александр.

Напомним, что 12 ноября россияне атаковали Харьков новыми дронами "Молния-1". В результате падения беспилотника в Салтовском районе города две женщины получили ранения.

Какие особенности нового БПЛА

Россияне два дня подряд атакуют Харьков новыми беспилотниками "Молния-1". Эксперты говорят, что эти БПЛА дешевле тех, которыми оккупанты ранее обстреливали город. Судя по разрушениям, новые беспилотники, вероятно, не несут большого количества взрывчатки.

Такое впечатление, что как весной с КАБами, так же сейчас россияне испытывают на Харькове новый тип вооружения, насколько далеко он летит, какие разрушения наносит,

– отметила корреспондентка 24 Канала.

По ее словам, радары плохо фиксируют беспилотник "Молния-1" и соответственно его труднее сбить.

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что дрон "Молния-1" имеет небольшие размеры и изготовлен из фанеры и пластика. Его дальность – около 40 километров. Также он может переносить различного типа вооружение, что весит 3 – 5 килограммов.