"Сырая ракета": военный эксперт предположил цель применения "Цирконов" по Киеву

Оккупанты 25 марта ударили двумя гиперзвуковыми ракетами "Циркон" по столице. Это второе применение новейшей ракеты после неудачной попытки атаковать Киев 7 февраля.

В Воздушных силах заявили, что применение такого типа вооружения свидетельствует о значительном дефиците ракет у врага. В комментарии для 24 Канала летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан назвал еще одну вероятную цель, с которой россияне применили эти ракеты.

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Почему именно "Циркон"

Руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Андрей Кульчицкий заявил, что ракеты "Циркон" не выполняют определенной боевой задачи, к которой они приспособлены.

"Циркон" – это сырая ракета, ее доводят в так называемых полевых условиях до боевого состояния,

– заметил Свитан.

С последней атаки заметно, что ракета не точная, ее система наведения еще не вполне настроена. Так россияне пытаются испытать ее боевое действие по украинским средствам ПВО – ЗРК, в частности Patriot, SAMP/T.

Такой партии экспериментальных ракет, по убеждению полковника запаса, у россиян немного, возможно, 10 – 15 единиц.

"Россияне пытаются на Patriot отыграть алгоритм управления ракетой", – добавил Свитан.

Что известно об атаке ракетой "Циркон"