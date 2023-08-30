Удар дронов по Житомирщине: поврежден инфраструктурный объект и железнодорожное полотно

Россия выпустила по Украине, в частности, дроны-камикадзе типа "Шахед". В результате был поврежден один из объектов инфраструктуры в Житомирской области и железнодорожное полотно.

Ночь на среду, 30 августа, была беспокойной из-за вражеских беспилотников и крылатых ракет. В Житомирской области вспыхнул пожар из-за падения обломка сбитого БПЛА. Собственно, Силам ПВО удалось сбить часть воздушных целей.

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Атака на Житомирскую область

О последствиях вражеской атаки написал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. По его словам, очаги возгорания были локализованы и ликвидированы специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Враг атаковал один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе. Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.

Кроме того, известно, что место атаки обследуют представители правоохранительных органов. Они фиксируют очередное военное преступление, которое совершили российские оккупанты.

Обратите внимание! По предварительной информации, жертв или пострадавших среди людей в результате удара по Житомирской области нет. В то же время власти региона уточняют данные о масштабах повреждений.