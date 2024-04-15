Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что здесь есть разница из-за реальной оценки ситуации.

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Иран пока не имеет ядерного оружия. Да, они проводят обогащение урана, но пока не обладают ни тактической, ни стратегической ядеркой. Страны Запада точно знают это, потому что контролируют процесс.

Запад должен изменить стратегию поддержки Украины

Как отметил Маломуж, Запад боится угрозы от ядерного оружия России. Там находится на дежурстве более 5600 различных боеголовок такого типа. Хотя следует понимать, что Путин не решится использовать ядерное оружие.

Никто не хочет вступить в ядерную войну. Ядерное оружие – это фактор противостояния, но он не будет применен. Потому что Путин не самоубийца,

– сказал Маломуж.

Запад должен продолжать поставлять высококачественное оружие, которое помогло бы существенно уничтожать российские ресурсы на поле боя. Также было бы хорошо, если бы там сосредоточились также на поставке оборудования, которое помогло бы Украине производить собственное мощное оружие.

Нужно менять стратегию поддержки Украины. Важно обратить внимание на комплектующие, чтобы мы имели возможность разворачивать стратегические мощные ударные группы беспилотников и других систем, которые нейтрализуют потуги России,

– сказал Маломуж.

Военная помощь Украине: коротко