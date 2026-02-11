Укр Рус
Во Львове и области нашли обломки "Кинжалов", которыми била Россия
11 февраля, 17:44
2

Во Львове и области нашли обломки "Кинжалов", которыми била Россия

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В Золочевском и Львовском районах обнаружили обломки сбитых ракет "Кинжал", которыми Россия атаковала область.
  • По словам Максима Козицкого, во время воздушной тревоги 11 февраля ракеты не достигли своих целей благодаря ПВО.

В Золочевском и Львовском районах обнаружили обломки сбитых гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". Ими противник атаковал область.

Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Максим Козицкий.

Какие последствия атаки на Львов?

По предварительной информации, погибших или пострадавших в результате вражеской атаки на Львовскую область нет. Известно, что вскоре после этого на территории Золочевского и Львовского районов нашли обломки сбитых ракет.

Не подходите близко к таким находкам, потому что они могут сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС, 
– говорится в сообщении.

Что известно об ударе?

Максим Козицкий констатировал, что во время воздушной тревоги днем 11 февраля, которая длилась с в период с примерно 14:39 по 15:27, враг пытался атаковать Львовскую область с помощью нескольких аэробалистических ракет "Кинжал".

"Пуски осуществили с самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Благодаря нашим воинам противовоздушной обороны ракеты своих целей не достигли", – добавил он.

Какие детали сообщали ранее?

  • Сообщалось, что российские войска осуществили пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К около 14:00. Вражеская авиация взлетела с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области России.

  • К слову, также отметим, что недавно авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии 24 Канала объяснил, что российский ракетный удар по Львову днем имеет четкую тактическую логику и не является случайностью.

  • Авиаэксперт Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, что активность транспортной авиации может указывать на подготовку к масштабной ракетной атаке, но точно предсказать время и интенсивность удара невозможно.