В результате удара по Кременчугу погибли по меньшей мере 10 человек

Вооруженные силы России днем 27 июня ракетами атаковали ТРЦ в городе Кременчуг. В результате циничного обстрела со стороны войск России, к сожалению, погибли по меньшей мере 10 человек.

В результате обстрела пострадало более 40 человек

О последствиях обстрела ТРЦ в Кременчуге сообщил Дмитрий Лунин – глава Полтавской ОВА. Данные обновили по состоянию на 19:30.

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Кроме того, известно о более 40 пострадавших.

10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы – такова ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов,

– заявил Лунин.

По состоянию на 19:56 известно о 21 госпитализированном. По словам Лунина, в тяжелом состоянии находятся 6 пострадавших. Амбулаторную помощь уже оказали 29 пострадавшим. Среди них – 2 детей.

Что известно о ракетном ударе по ТРЦ в Кременчуге

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Редакция 24 канала выражает соболезнование близким погибших.