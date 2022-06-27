В результате удара по Кременчугу погибли по меньшей мере 10 человек
Источник:телеграм Дмитрия Лунина
Вооруженные силы России днем 27 июня ракетами атаковали ТРЦ в городе Кременчуг. В результате циничного обстрела со стороны войск России, к сожалению, погибли по меньшей мере 10 человек.
В результате обстрела пострадало более 40 человек
О последствиях обстрела ТРЦ в Кременчуге сообщил Дмитрий Лунин – глава Полтавской ОВА. Данные обновили по состоянию на 19:30.
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Кроме того, известно о более 40 пострадавших.
10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы – такова ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов,
– заявил Лунин.
По состоянию на 19:56 известно о 21 госпитализированном. По словам Лунина, в тяжелом состоянии находятся 6 пострадавших. Амбулаторную помощь уже оказали 29 пострадавшим. Среди них – 2 детей.Редакция 24 канала выражает соболезнование близким погибших.
Что известно о ракетном ударе по ТРЦ в Кременчуге
- Вооруженные силы России нанесла ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге, когда там было около тысячи человек. Президент Владимир Зеленский первым официально опубликовал видео последствий.
- Зеленский добавил, что ТРЦ не представлял никакой опасности для российской армии или никакой стратегической ценности. Оккупантов злят попытки украинцев жить нормальной жизнью.
- В результате вражеского удара возник пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров. К тушению были привлечены 115 спасателей и 20 единиц техники.
- Для ликвидации последствий в Кременчуг оперативно направили пожарных и скорые из близлежащих районов.
- Россияне уже начали врать о трагедии. В частности, придумывают, что удар был нанесен по территории местного нефтеперерабатывающего завода. Между тем, торговый центр, по которому ударили российские захватчики, расположен на расстоянии более 12 километров от НПЗ. Более того, завод – давно не работает. Его еще в апреле 2022 разрушили российские захватчики.
- Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что в ТРЦ попали ракетами Х-22. Их запустили с территории Курской области.
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