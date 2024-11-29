Недавно Россия атаковала Днепр новой ракетой "Орешник", что вызвало резонанс. Венгерский лидер Виктор Оббан отреагировал на это.

Премьер Венгрии Виктора Орбана сильно обеспокоен запуском межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Index.

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"Эффект Трампа" не ощущается

По словам Орбана, мир находится в сложной ситуации, ведь мы якобы никогда не были так близки к миру, и война никогда не была такой опасной.

Премьер также традиционно обвинил Европейский парламент в попытках усилить интенсивность войны в Украине.

Они сказали, что мы должны поддерживать украинцев еще больше перед Трампом, Америка также приняла это в последние дни, и, к сожалению, эффект Трампа в войне еще не ощущается,

– объяснил лидер Венгрии.

Виктор Орбан уже неоднократно делал неоднозначные заявления относительно войны в Украине. Он часто просто повторяет российские нарративы и настаивает на "учете интересов России". Кроме этого, Орбан также неоднократно призывал к мирным переговорам на невыгодных условиях для Украины, что фактически означает согласиться на ультиматум России.