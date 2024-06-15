Во время прогулки в горах попала молния: в Польше пострадала группа туристов с детьми

В Польше туристическая группа во время прогулки в горах пострадала от удара молнии. Известно, что компания состояла из более 20 человек, среди которых были дети.

Об этом пишет издание RMF24. Там сообщили, в каком сейчас состоянии пострадавшие.

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В Польше молния попала в группу туристов с детьми

В издании отметили, что группа из Вроцлава в составе 24 человек, взрослых и детей, отправилась в поход в горы у границы с Чехией. В тот момент, когда они находились на высоте более 1000 метров и уже начинали спускаться, то погодные условия начали резко ухудшаться.

В конце концов, туристы решили спрятаться в домике-убежище, которую они увидели по дороге. Так, в это убежище или рядом с ним попала молния, от разряда пострадали 7 детей и 6 взрослых.

Серьезно пострадавших нет, однако после удара молнии все нуждаются в диагностике,

– отметил представитель служб чрезвычайных ситуаций в Еленя-Гуре.

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