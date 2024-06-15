Про це пише видання RMF24. Там повідомили, в якому зараз стані постраждалі.
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У Польщі блискавка влучила у групу туристів з дітьми
У виданні зазначили, що група із Вроцлава у складі 24 осіб, дорослих і дітей, вирушила у похід в гори біля кордону з Чехією. В той момент, коли вони перебували на висоті понад 1000 метрів і вже починали спускатися, то погодні умови почали різко погіршуватися.
Зрештою, туристи вирішили заховатися у хатинці-прихистку, яку вони побачили по дорозі. Так, у цей прихисток чи поруч з ним поцілила блискавка, від розряду постраждали 7 дітей і 6 дорослих.
Серйозно постраждалих немає, проте після удару блискавки усі потребують діагностики,
– зазначив речник служб надзвичайних ситуацій у Єленя-Гурі.
В Тернополі 2 блискавки вдарили по житловому будинку: деталі інциденту
- В суботу, 8 червня, під час негоди у місті дві блискавки вдарили прямо по одному з житлових будинків.
- Зазначається, що в багатьох мешканців будинку згоріла побутова техніка.
- Однак про постраждалих, на щастя, інформації не надходило.
- Попри негоду, очевидцям все ж вдалося зняти момент удару блискавки на відео.