Удар на Спаса по Чернигову: есть погибшие и пострадавшие дети

Россия атаковала Чернигов, в результате чего есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. В частности, под ударом оказались дети. Так, враг еще раз нарушил международные нормы и обычаи ведения войны.

В субботу, 19 августа, когда украинцы празднуют Яблочный Спас, оккупанты решили ударить по Чернигову. В официальных ведомствах впоследствии констатировали, что, к сожалению, дети стали жертвой этого обстрела.

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Обстрел Чернигова и его последствия

Собственно, украинский омбудсмен Лубинец Дмитрий написал о детях, которые могли пострадать из-за этого теракта. Он подчеркнул, что это грубое нарушение норм международного гуманитарного права и наше государство нуждается в ответных шагах со стороны международного сообщества.

Россия в очередной раз обстреляла мирный населенный пункт. К сожалению, по предварительной информации, есть погибшие и раненые, также из-за взрывной волны, вероятно, пострадали дети.

Впоследствии советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Дария Заривна добавила, что также есть несовершеннолетние, которые стали жертвами этого обстрела: "Чернигов. Есть погибшие дети в результате российского удара по центру города".

Обратите внимание! Как сообщают в МВД Украины, по состоянию на 13:00 в целом известно о 5 погибших и 42 пострадавших людях. В то же время, по предварительным данным, травмированы 37 человек, среди которых 11 детей.

По состоянию на 13:40 количество погибших выросло до 6 – в больнице умерла 6-летняя девочка. Об этом сообщил министр внутренних дел.

В 14:17 Игорь Клименко сообщил, что в Чернигове обнаружили тело еще одной жертвы, это неопознанная женщина. Таким образом, количество погибших возросло до 7 человек. За медицинской помощью обратилось 90 раненых, из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.

Враг ударил именно по драматическому театру города. "Субботнее праздничное утро. Люди шли из церкви с корзинками освященных яблок", – написали в ведомстве.

Реакция президента Зеленского

Глава нашего государства Владимир Зеленский сразу прокомментировал этот обстрел в своих социальных сетях. Он выразил соболезнования всем родным и близким пострадавших и погибших, констатировав, что этот теракт вызвала вражеская ракета.

"Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто необходим. Сделаем еще больше для консолидации мира против российского террора. Дадим еще больше нашему государству для защиты жизни. Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила", – подчеркнул президент.

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