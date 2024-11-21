Путин заявил об ударе "Орешником" по Днепру: аналитики говорят, что это "другая" ракета
Владимир Путин заявил, что Россия применила против Украины свою новейшую разработку. Также диктатор похвастался, что никакие противоракетные средства Запада не способны перехватить эту ракету.
Известно, что в открытом доступе вообще нет никаких данных о российской ракете с обозначением "Арешник".
Не исключено, что это обозначение "Орешник" вполне могло фигурировать в рабочей документации в рамках работы над "изделием", которое более известно собственно как РС-26 "Рубеж". Такая "двойственность" для российского ВПК вполне в порядке вещей, можно привести и такую иллюстрацию – крылатая ракета Х-101 у рашистов также обозначается как "Изделие 504", хотя конечно в ходу используется преимущественно именно индекс Х-101.
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