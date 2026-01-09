Первый удар такого типа за время войны, – Садовый об ударе "Орешником" по Львову

В ночь на 9 января российские войска ударили по Львовской области баллистической ракетой "Орешник". Это был первый случай применения вооружения такого типа по региону.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

Читайте также По Украине снова ударили "Орешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить

Какие последствия удара по Львовщине?

Как сообщили Воздушные силы, вражеская цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, что является чрезвычайно высоким показателем.

Это первый случай применения такого типа удара по Львову за время полномасштабной войны. Город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом,

– написал Андрей Садовый.

По его словам, этот удар стал четким сигналом для международных партнеров Украины: война России не останавливается ни перед какими границами. Садовый также отметил, что эта атака должна быть серьезно рассмотрена на уровне Европейского Союза и Соединенных Штатов.

К счастью, в результате обстрела жертв нет. В то же время на Львовщине зафиксировали разрушения – речь идет об объекте критической инфраструктуры.

Что вообще известно об обстреле?