Политолог предположил, почему Путин выбрал именно Львовскую область целью для удара "Орешником"
- Россия ударила по Львовщине баллистической ракетой средней дальности с полигона Капустин Яр. Вполне вероятно, что это был "Орешник".
- Политолог Петр Олещук объяснил, почему для атаки выбрали именно Львовскую область.
Россия ударила баллистической ракетой средней дальности по Львовской области. Судя по всему, она не имела боевой части. Поэтому эффект от такого удара в основном политический.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Петр Олещук, отметив, что Россия хочет продемонстрировать свою мощь. Все это происходит на фоне того, что США захватили российские танкеры. Но есть и другие причины.
Почему Россия ударила "Орешником"?
По словам Олещука, опосредованно эта атака была связана с тем, что Франция и Великобритания рассматривают варианты отправки военного контингента в Украину после прекращения огня. Россияне сразу на уровне МИД жестко на это отреагировали. А теперь пошла такая атака.
Видимо, именно поэтому они выбрали Львовскую область, чтобы показать, что до любого места в Украине могут быстро дотянуться. Эта ракета не содержит классической боевой части, поэтому военный эффект здесь сомнителен. Тут в основном политический и пропагандистский эффект,
– сказал Олещук.
При этом стоит помнить, что Путин также ограничен в своих возможностях. В частности, вполне вероятно, что крайние пределы ему устанавливает Китай.
Россия регулярно атакует по различным соединениям атомных электростанций. При этом он так и не бил по самим АЭС. Хотя явно этого хочет. Но эти ограничения, вероятно, на него накладывает сам Китай. Им не нужна ядерная катастрофа.
Также ожидаю, что в ближайшее время в Европе начнется пропагандистская кампания, проинвестированная россиянами. Различные агенты влияния будут рассказывать о "страшном "Орешнике" и требовать, что все пошли на условия Путина, потому что завтра "прилетит по Берлину",
– отметил Олещук.
Обратите внимание! Известно, что эта ракета двигалась со скоростью в 13 тысяч километров в час.
Россия ударила "Орешником" по Львовской области: коротко
- Вечером 8 января Россия атаковала Украину сотней воздушных целей. В частности Воздушные силы ВСУ сообщили об ударе баллистической ракетой средней дальности с полигона Капустин Яр.
- В российских СМИ уже пишут об ударе "Орешником". Причина – так называемый удар по резиденции Путина, который Украина не осуществляла.
- Украина уже созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за удара "Орешником" по Львовщине. Диктатор Путин в очередной раз занимается терроризмом.