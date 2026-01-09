Об этом 24 Каналу рассказал политолог Петр Олещук, отметив, что Россия хочет продемонстрировать свою мощь. Все это происходит на фоне того, что США захватили российские танкеры. Но есть и другие причины.

Читайте также Атака "Орешником" по Львовщине: жуткое видео вероятного момента удара

Почему Россия ударила "Орешником"?

По словам Олещука, опосредованно эта атака была связана с тем, что Франция и Великобритания рассматривают варианты отправки военного контингента в Украину после прекращения огня. Россияне сразу на уровне МИД жестко на это отреагировали. А теперь пошла такая атака.

Видимо, именно поэтому они выбрали Львовскую область, чтобы показать, что до любого места в Украине могут быстро дотянуться. Эта ракета не содержит классической боевой части, поэтому военный эффект здесь сомнителен. Тут в основном политический и пропагандистский эффект,

– сказал Олещук.

При этом стоит помнить, что Путин также ограничен в своих возможностях. В частности, вполне вероятно, что крайние пределы ему устанавливает Китай.

Россия регулярно атакует по различным соединениям атомных электростанций. При этом он так и не бил по самим АЭС. Хотя явно этого хочет. Но эти ограничения, вероятно, на него накладывает сам Китай. Им не нужна ядерная катастрофа.

Также ожидаю, что в ближайшее время в Европе начнется пропагандистская кампания, проинвестированная россиянами. Различные агенты влияния будут рассказывать о "страшном "Орешнике" и требовать, что все пошли на условия Путина, потому что завтра "прилетит по Берлину",

– отметил Олещук.

Обратите внимание! Известно, что эта ракета двигалась со скоростью в 13 тысяч километров в час.

Россия ударила "Орешником" по Львовской области: коротко